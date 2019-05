Prefeito de Dallas se recusa a dar boas vindas e participar de eventos com Bolsonaro

Bolsonaro e comitiva visitam museu em Dallas (Foto: Marcos Correa/PR) –

Mike Rawlings, que é democrata, tomou a decisão de não receber Bolsonaro diante de um abaixo assinado de 7 dos 14 vereadores da cidade.

O prefeito de Dallas, Mike Rawlings, avisou nesta quarta-feira (15) que, além de não dar as boas vindas a Jair Bolsonaro, não participaria de nenhum evento com o presidente brasileiro.

Bush não convidou e foi surpreendido com visita de Bolsonaro, diz assessor

As informações são da jornalista Lúcia Guimarães, da revista Veja, que entrou em contato com o chefe do escritório de comunicação da prefeitura, Scott Goldstein, que confirmou que o prefeito, que é democrata, tomou a decisão diante de um abaixo assinado de 7 dos 14 vereadores da cidade.

A iniciativa teria partido do único vereador gay da câmara de Dallas, Omar Narvaez, que liderou um protesto na calçada do edifício do World Affairs Council, sede do think tank local onde Bolsonaro receberá o prêmio “Personalidade do Ano” nesta quinta-feira (16).

O prêmio teria sido entregue a Bolsonaro em Nova York na terça-feira(14), mas o presidente cancelado a ida à cidade após a resistência de ambientalistas, de grupos LGBTQ e do próprio prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio.

