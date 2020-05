Prefeito de Igarapé Açu morre por complicações da covid-19

Prefeito Nivaldo Costa estava internado no hospital do município (Foto:Reprodução)

Gestor estava internado no hospital do município

O prefeito de Igarapé Açu, no Pará, Nivaldo Silva Costa, morreu devido a complicações da covid-19. A morte foi anunciada pelas redes sociais da prefeitura. O gestor estava internado no hospital municipal e morreu na madrugada desta sexta-feira (8).

No dia 6, segundo a prefeitura, Nivaldo continuava trabalhando do hospital: “O prefeito N. Costa, mesmo testado positivo com novo coronavírus, segue com os trabalhos e despachando no Hospital Municipal. Importante ressaltar que o gestor cumpre todos os protocolos de quarenta.”

Nivaldo Costa foi eleito como vice na chapa de Ronaldo Lopes, que foi afastado pela Justiça.

