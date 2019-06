Prefeito de Itaituba é investigado suspeito de orientar a população que recebesse funcionários da Funai ‘à bala’

(Foto:Reprodução)- Segundo funcionários da Funai, ameaça foi feita durante uma reunião que discutia a demarcação de terras indígenas. MPF investiga o caso.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação para apurar uma denúncia de incitação à violência por parte do prefeito de Itaituba, no sudeste do Pará. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (17) pelo MPF, o prefeito Valmir Climaco teria ordenado que a população do município receba “à bala” funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) que chegarem a cidade. Um grupo de trabalho da autarquia estava no local para a realização de estudos. O G1 entrou em contato com a Prefeitura de Itaituba e aguarda resposta.

De acordo com a procuradoria de Itaituba, a investigação apura a ocorrência de ato de improbidade administrativa. O processo foi encaminhado para a Procuradoria Regional da República na 1ª Região, em Brasília, para que seja avaliada a possibilidade de instauração de investigação criminal.

Segundo a denúncia feita por servidores da autarquia, a incitação foi feita no último dia 7, durante reunião em que o prefeito estava presente, realizada na sede da Prefeitura. No evento, também estavam presentes os componentes do grupo de trabalho que realiza um de estudo fundiário no município para a delimitação das Terras Indígenas Sawre Bap’in (Apompu) e Sawre Jaybu, do povo Munduruku. De acordo com o Ministério Público, as terras do prefeito seriam afetadas pela demarcação.

Ainda de acordo com os componentes do grupo de trabalho, o prefeito foi ovacionado pelo público presente no auditório da Prefeitura. A reação causou temor nos servidores, que suspenderam os levantamentos, e solicitaram ao MPF e à Polícia Federal escolta policial para que os trabalhos de campo possam ser retomados.

A Polícia federal informou ao G1 que não foi notificada sobre o caso.

Por G1 PA — Belém

