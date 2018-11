Prefeito de Itaituba Valmir Climaco é agredido com paulada

(Foto:Reprodução)- Agressão aconteceu na manhã desta quinta-feira (1) nas proximidades da residência do prefeito, no km 7 da rodovia Transamazônica.

Valmir Climaco foi agredido na manhã desta quinta-feira (1).

O prefeito de Itaituba Valmir Clímaco de Aguiar sofreu uma grave agressão, na manhã desta quinta-feira (1), por volta das 9h30, quando foi atingido por um homem com um pedaço de madeira nas proximidades de sua residência/fazenda no km 07 da rodovia.

Segundo informações que circulam pelas redes sociais, o agressor foi o funcionário de uma empresa da cidade que estaria jogando lixo no local e recebeu uma reclamação do prefeito. A paulada teria sido dada após Valmir virar de costas.

Valmir foi socorrido e levado para um hospital particular da cidade, Dom Bosco. Ao Giro, o hospital informou que não pode repassar nenhuma informação no momento, mas confirmou a internação do mesmo no estabelecimento.

A polícia está a procura do agressor que fugiu do local.

Novas informações a qualquer momento.

