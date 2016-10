Prefeito de Muaná sofre tentativa de atentado

Na noite da última segunda-feira (03), por volta das 20h, o prefeito reeleito de Muaná, na Ilha do Marajó, Murilo Guimarães (PR), foi surpreendido pela aproximação de um homem com uma arma de fogo em mãos. O indivíduo ia na direção do Prefeito quando foi interceptado por populares e policiais militares que faziam a sua segurança pessoal.

Murilo participava de uma caminhada em comemoração pela vitória nas eleições, que teve um placar apertado, com diferença de apenas nove votos para a segunda colocada, a candidata Irá (PRB). Após a tentativa de atentado, o prefeito foi conduzido até um posto de gasolina. O suspeito de tentar o ataque conseguiu fugir. Os casos de violência, no entanto, não pararam por aí.

Também pela noite, outro fato foi registrado na cidade. Dois elementos teriam deflagrado tiros contra a casa do Secretário Municipal de Educação, José Guilherme Cobel, que estava no interior da residência e foi surpreendido pelo ataque. Ninguem ficou ferido.

Investigações

Os policiais militares empreenderam buscas, mas ninguém foi preso até o momento. Durante a madrugada, dez homens do Grupo Tático Operacional (GTO) foram deslocados de Salvaterra para Muaná, utilizando lanchas voadeiras.

Agora pela manhã, por orientação da Polícia, Murilo Guimarães foi retirado as pressas de Muaná, utilizando aeronave fretada. Seus secretários e vereadores que permaneceram na cidade estão sob proteção policial.

O Juiz do Município teria impedido a realização de uma manifestação que estaria prevista para ocorrer ontem, comandada pelos partidos opositores e que reclamam o resultado da eleição.

Murilo tem sido ameaçado por traficantes devido ao combate empreendido contra o comércio ilegal das drogas, incentivando as ações da Policia Militar, que tem efetuado prisões e apreendido grandes quantidades de entorpecentes. Na última destas ações, uma lancha foi apreendida com quase 100kg de drogas.

(Com informações de Dário Pedrosa/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

