Prefeito de Santarém assina decreto de situação de emergência

Estragos provocados pelas fortes chuvas no município levaram a gestão municipal a tomar a medida em busca de recursos federais para atender as demandas emergenciais. (Foto Divulgação)

O prefeito Nélio Aguiar assinou na noite desta segunda-feira (26) o decreto de situação de emergência do município de Santarém, no oeste do Pará.

A assinatura do decreto foi motivada pelos estragos provocados pelas fortes chuvas e enxurradas no município, que têm como saldo até está segunda-feira, de 466 residências atingidas, 1298 desalojados e 21.983 afetados.

No último domingo (25), uma cratera se abriu na avenida Paulo Maranhão, bairro Caranazal em frente à escola municipal Frei Fabiano Merz. O asfalto cedeu com a força da enxurrada e a drenagem precária no local, um problema antigo.

Em outras áreas da cidade, ruas ficaram intrafegáveis por conta da erosão e pontes, como a da Rua 13 de Maio, no bairro Área Verde, ficaram com o tráfego prejudicado oferecendo risco aos pedestres.

Com a assinatura do decreto, uma vez reconhecida a situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional, o município pode receber recursos para o atendimento das demandas emergenciais.

