Prefeito de Santarém é denunciado por estupro de vulnerável

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A reportagem tentou contato com o Prefeito mas telefone não atendeu, deixamos o espaço para manifestação do prefeito.

Conforme vídeo divulgado nas redes sociais pelo Ex-deputado Federal Wladmir Costa, a denuncia foi protocolada junto ao Procurador Geral do Estado do Pará Gilberto Valente , contem fotos e vídeos. O Procurador afirmou que o caso passa ser investigado .

You May Also Like