Prefeito de Santarém Novo é afastado por 180 dias após denúncias de má gestão

(Foto:Reprodução)- – Os vereadores da Câmara Municipal de Santarém Novo deram posse, na sexta-feira (28), ao vereador Thiago Reis Pimentel, presidente do órgão, que passou a assumir o cargo de prefeito do município, substituindo Laércio Costa de Melo.

A medida foi tomada com base no Decreto Legislativo Nº 001/2020 e 002/2020, que determina o afastamento cautelar do então prefeito, pelo prazo de 180 dias. Com isso, o vereador Carlos Adriano Morais de Souza passa a assumir a presidência da Casa.

O afastamento aconteceu em meio a várias manifestações, na sexta-feira (28), onde os moradores de Santarém Novo protestaram contra a má gestão do então prefeito Laércio Costa de Melo. Eles cobram investimentos na educação, saúde e infraestrutura da cidade, além de denunciar que os salários dos funcionários da Prefeitura Municipal estão atrasados.

Em novembro do ano passado, Laércio Costa de Melo já tinha sido afastado de suas funções, após ser denunciado de que ele teria firmado um contrato de locação de imóvel fictício, para desviar dinheiro para outras finalidades.

Por:Redação;sábado, 29/02/2020, 16:38

