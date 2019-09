Prefeito de Santarém pede autorização da Câmara Municipal para empréstimo de R$ 123 milhões

Prefeito Nélio Aguiar e vice-prefeito José Maria Tapajós foram à Câmara protocolar o pedido de autorização para operação de crédito — Foto: Kamila Andrade/G1

Se autorizada, a operação de crédito será feita junto à Caixa Econômica Federal para investimento em obras de infraestrutura e iluminação pública.

O prefeito Nélio Aguiar (DEM) e o vice-prefeito José Maria Tapajós (PR), estiveram na Câmara Municipal de Santarém, oeste do Pará, no final da tarde desta segunda-feira (2), protocolando pedido de autorização para uma operação de crédito no valor der R$ 123 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

A Prefeitura pretende fazer o empréstimo para investir R$ 40 milhões em iluminação pública trocando as luminárias por lâmpadas de led, e R$ 83 milhões em obras de infraestrutura, como, drenagem e pavimentação de vias, principalmente nos bairros periféricos. De acordo com Nélio, somente com a troca das lâmpadas, o município teria uma redação na conta da iluminação pública de cerca de 40%, caindo de R$ 1 milhão e 200 mil para R$ 800 mil.

Segundo Nélio Aguiar, há uma demanda muito grande no município por obras de infraestrutura, e a Prefeitura não dispõe de recursos suficientes para executar as obras necessárias, daí a necessidade de fazer um empréstimo.

De acordo com o prefeito, o fato de Santarém ter crescido de forma desordenada acarretou problemas na infraestrutura, como falta de drenagem e de pavimentação, que são obras com um custo muito elevado, e o acesso a emendas parlamentares e a parceria com o governo do estado representam um avanço, mas não são suficientes para atender a necessidade de pavimentação de cerca de 20 a 25 quilômetros de ruas.

“Como a gente fez todo um esforço, todo um ajuste nos dois primeiros anos de governo, arrumando a casa, colocando as contas em dias, diminuindo despesa com pessoal, melhorando a arrecadação, nós tentamos lá atrás um empréstimo com a Caixa, mas não passou. Agora, a Caixa nos deu o sinal verde, inclusive para a gente acessar R$ 216 milhões. Mas nós fizemos uma análise e decidimos acessar R$ 123 milhões”, explicou Nélio.

O vereador Valdir Mathias Jr (PV) informou que o pedido de autorização para operação de crédito da Prefeitura deve tramitar nas comissões de Infraestrutura e Constituição e Justiça, antes de ser votado em plenário. “A vinda do prefeito Nélio sensibilizou bastante a Casa, eu creio que haverá rápida tramitação dessa matéria”, disse.

Por Sílvia Vieira e Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

