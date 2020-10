Prefeito de Santarém testa positivo para Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – O prefeito de Santarém Nélio Aguiar testou positivo para Covid-19, de acordo com nota oficial liberada no início da tarde deste domingo (25) pela coordenadoria de comunicação da Prefeitura de Santarém .

