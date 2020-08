Prefeito de Terra Nova (MT) e esposa testam positivos para Coronavírus

O prefeito de Terra Nova do Norte (166 quilômetros de Sinop), Valter Kuhn e a primeira-dama, Giovana Rodrigues Kuhn testaram positivos para o novo Coronavírus. “Sentimos os primeiros sintomas na quinta-feira, passamos pelo médico, fizemos um teste e mesmo com resultado inconclusivo, iniciamos o tratamento e o isolamento. Com a confirmação de ontem continuamos no isolamento”, disse o gestor municipal.

Valter expôs numa rede social “que estamos sentindo sintomas leves e as crianças estão assintomáticas. Seguimos todos os protocolos e só saímos de casa para o trabalho e raramente no mercado e mesmo assim contraímos o vírus. Muito provavelmente, um de nós dois, foi infectado no contato diário do nosso trabalho e passou para o outro, mas isso não importa. Estamos bem e unidos no tratamento”.

O prefeito acrescentou ainda que “vamos vencer essa luta. Embora o quadro seja leve, contamos com a oração de todos. Desde os primeiros sintomas já evitamos o contato com outras pessoas para evitar a disseminação do vírus”.

Conforme Só Notícias já informou, o município tem três mortes pela doença. Outras 24 pessoas estão em monitoramento e 79 foram recuperadas.

Só Notícias/David Murba (foto: arquivo pessoal)01/08/2020 10:11

