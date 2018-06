Prefeito decreta ponto facultativo nos jogos da seleção brasileira em Novo Progresso

Decreto foi publicado nesta quarta-feira (20) e é válido para o jogo desta sexta-feira (21) e da próxima quarta-feira (27),sintepp agradeceu em nota.

Em Novo Progresso , nos dias de jogo da seleção brasileira será decretado ponto facultativo. A determinação foi publicada nesta quarta-feira (20), e vale para os dois jogos da primeira fase da copa do mundo que a seleção Brasileira disputa.

O decreto especifica ainda que não haverá expediente no dia 22 de junho, quando o Brasil enfrenta a Cosa Rica, o dia será ponto facultativo,e no dia 27 de junho, quando a disputa é contra a Sérvia, também terá ponto facultativo, os servidores do município de Novo Progresso não precisarão repor o dia de trabalho,divulgou.

A determinação é válida para a primeira fase da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo.

O Sintepp de Novo Progresso divulgou nota agradecendo veja;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...