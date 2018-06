Prefeito deposita lixo em aterro interditado e é preso

Após autorizar o descarte do lixo da cidade em um aterro sanitário interditado, o prefeito Gilson Pimentel (PSDB) foi preso na tarde desta quarta-feira (13), acusado de crime ambiental em Murutinga do Sul, interior de São Paulo.

A assessoria do prefeito justificou que a cidade não tem onde depositar o lixo e “luta há anos para regularizar a situação do aterro”. Além do prefeito, um fiscal e três funcionários da limpeza pública foram presos.

DENÚNCIA

O crime foi denunciado anonimamente, que informava da existência de um caminhão descarregando lixo no aterro interditado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Toda a ação foi flagrada por uma equipe policial em Andradina. O motorista do veículo disse que recebeu a ordem do fiscal de postura que, por sua vez, alegou que a determinação partiu do prefeito.

(Com informações do UOL)

