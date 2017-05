Prefeito Diego Kolling, de 34 anos, foi assassinado na PA-263 no início da manhã desta terça, 16.

A Polícia Civil ouviu na tarde desta terça-feira (16) o depoimento de dois integrantes do grupo de ciclistas que acompanhava o prefeito de Breu Branco, Diogo Kolling, quando ele foi assassinado a tiros na rodovia PA-263 no início da manhã.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima de 34 anos foi baleada por um homem em uma motocicleta por volta de 7h30. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades do local teria registrado o crime. As imagens foram solicitadas e serão analisadas pela polícia durante as investigações, que contam com uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios (DH). Nenhum suspeito de envolvimento havia sido preso até a tarde desta terça.

A Prefeitura decretou luto oficial e o vice-prefeito, Francisco Garcez da Costa, foi convocado para a assumir a administração municipal. O diretório estadual do Partido Social Democrático (PSD) emitiu uma nota oficial em que pede do Governo do Estado a imediata apuração e prisão dos suspeitos envolvidos.

O corpo de Diogo Kolling foi liberado pelo Instituto Médico Legal no final da manhã e o velório será iniciado ainda durante a tarde desta terça na Igreja Batista Missionária de Breu Branco, localizada no bairro Novo Horizonte.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

