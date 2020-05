Prefeito dispara contra Presidente Bolsonaro ao receber exercito para proteger o Ibama em seu município na Transamazônica- Assista ao Vídeo

“Prefeito de Ruropolis diz que Bolsonaro envergonha o Exercito Brasileiro”

Joselino Padilha do MDB , popularmente conhecido por TAKA condenou postura do presidente ao colocar o Exercito Brasileiro para proteger Amazônia e dar Segurança as Fiscalizações do IBAMA e ICMBio na Transamazônica.