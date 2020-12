Prefeito do Rio de Janeiro é preso em operação

O MPE aponta que Crivella participou de pelo menos um dos grupos (Foto:Fernando Frazão / Agência Brasil)

Crivella e outros envolvidos são alvos da operação que investiga ‘OG da Propina’ na prefeitura do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (22). Crivella é alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. Além de Crivella, foram presos o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes e o o tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo.

A ação que prendeu os envolvidos faz parte da ‘Operação Hades’, que investiga um suposto ‘OG da Propina’na prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-senador Eduardo Lopes, também é alvo da operação, mas não foi encontrado em sua residência. Ele teria se mudado para Belém e deve se apresentar junto as autoridades. Eduardo herdou a vaga de Crivella no Senado, além de ter sido secretário na gestão do governo Wilson Witzel.A prisão de Marcelo Crivella acontece 9 dias antes do término de seu mandato. O prefeito foi preso em sua residência, na Barra da Tijuca, por volta de 6h.

Com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...