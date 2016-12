Prefeito e 35 vereadores da capital são diplomados .

O prefeito reeleito Zenaldo Coutinho (PSDB) foi diplomado na noite de hoje em sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizada no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia junto com o vice-prefeito, Orlando Reis (PSB), e os 35 vereadores eleitos para os próximos quatro anos (2016-2019). A diplomação marcada para às 17h começou com aproximadamente 50 minutos de atraso. Segundo o TRE/PA, a diplomação é o atestado da Justiça Eleitoral reconhecendo a eleição do candidato de forma democrática pela maioria dos votos.

A posse dos diplomados está agendada para o dia 1º de janeiro de 2017. As Eleições Municipais contaram com o primeiro turno em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro. A diplomação começou com os 35 vereadores sendo chamados nominalmente por ordem alfabética para receberem o diploma. A sessão presidida pelo juiz eleitoral Elder Lisboa teve que ser interrompida um pouco antes do término do discurso devido a manifestações de protesto contra a diplomação de Zenaldo Coutinho e de apoio.

A sessão contou com a participação do juiz eleitoral do TRE-PA Altemar da Silva, o vice-governador Zequinha Marinho, a desembargadora do Tribunal de Justiça Eleitoral (TJE), Luzia Nadja Nascimento, o promotor Bruno Valente e o promotor do Ministério Público Eleitoral, Sandro Garcia de Castro.

O vice-governador Zequinha Marinho saudou os eleitos. “Não são pequenos os esforços empreendidos pelos candidatos nas campanhas. E este trabalho extraordinário termina neste momento em que todos recebem o diploma da Justiça Eleitoral”, falou. Marinho saudou os eleitos, a mesa e o prefeito Zenaldo. “Ao prefeito espero que o mandato que vai exercer o processo continue para o bem de Belém. Pode contar com nossa parceria”, garantiu.

Por ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...