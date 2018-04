Prefeito é achado morto dentro de rádio comunitária

(Foto: Reprodução Facebook) – O prefeito Celson José de Oliveira (PT), da cidade de Nova Resende, em Minas Gerais, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3) na sede de uma rádio comunitária, localizada no município. Segundo informações da Polícia Militar, o prefeito foi achado com uma corda no pescoço.

Celson tinha 39 anos, era casado e pai de dois filhos. Ele era apresentador de um programa diário, transmitido 6 horas, na rádio ‘Onda Minas’, mesmo local onde foi achado morto.

A Polícia Militar informou que estão sendo investigadas a circunstância da morte e quem teria encontrado o prefeito.

A Polícia Civil afirmou também que peritos foram ao local e que, por enquanto, é prematuro afirmar a causa da morte.

No lugar de Celson, assume o vice-prefeito José Roberto Rodrigues (PT do B).

Celson foi eleito pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016, com mais de 63% dos votos. Em 2016, ele chegou a ter a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG). A decisão da Justiça foi revertida em março de 2017.

(Com informações do portal Estado de Minas)

