Prefeito e deputado assinam mais um convênio para pavimentação asfáltica

Na tarde desta segunda-feira, 04 , com à presença da Nomemia Jocobe Secretaria Extraordinária de Gestão Estratégia do Governo do Estado do Pará, o prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (Macarrrão PSC) acompanhado do deputado estadual Hilton Aguiar, assinaram mais um convênio de Pavimentação Asfáltica para o município de Novo Progresso.

O convênio é resultado de uma articulação política do prefeito junto ao governo estadual. O valor do Convênio é de dois milhões e duzentos mil reais para drenagem e pavimentação asfáltica de ruas da cidade de Novo Progresso. O Convênio vinha sendo adiado devido inadimplência do município por falta de prestação de contas da ex prefeita Madalena Hoffman (PSDB) , ela chegou provocar o prefeito no facebook , inventando falta de assinatura do convênio na semana passada, o prefeito revidou, explicou e agora assinou.

“O Prefeito Macarrão tinha esse compromisso de viabilizar esse recurso para o nosso município e hoje graças a Deus assinamos o convênio o qual nos possibilitará receber esse recurso que irá beneficiar nossa população. Sou grato ao deputado Hilton Aguiar também ao Governo Simão Jatene , juntamente com sua equipe que não mediram esforços para atender nosso pleito e fazer o projeto necessário para a captação do recurso. Na verdade esse é mais um recurso que vai ser aplicado no município e que nos permitirá em 2018 fazer muitas obras, me deixa muito otimista e acreditando que vale a pena trabalhar por um Novo Progresso muito melhor.” Comemorou o Prefeito Macarrão, comentando ainda que os recursos não param por aí.

O prefeito afirmou que está trabalhando com o deputado Hilton Aguiar e com o governo do estado para firmar novas parcerias que vão trazer recursos para nossa cidade.

