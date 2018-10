Prefeito e familiares são amarrados e feitos reféns em assalto no Pará

Familiares e o prefeito Paulo Elson da Silva e Silva, do município de São Domingos do Capim, nordeste do Pará, foram feitos reféns na madrugada desta sexta-feira (05). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Quatro homens invadiram a residência e amarraram as vítimas. Uma quantia em dinheiro, pertences pessoais e o carro da família, um Palio vermelho, foram levados pelos assaltantes.

Policiais do município fazem buscas pelos assaltantes. Quem tiver qualquer informação basta ligar no número 181.

DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...