Prefeito é morto após agredir vereador com chicote

Durante a discussão o tucano teria agredido o vereador com um chicote. Depois o parlamentar sacou uma arma e atirou seis vezes contra Hélio Pinto de Carvalho, conhecido como Hélio da Fazendinha . O prefeito, que foi baleado no tórax e nas pernas, chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital local, mas não resistiu.

(Foto:Reprodução)- Belo Horizonte – O prefeito da cidade de Naque, no interior de Minas Gerais, Hélio Pinto de Carvalho (PSDB), de 55 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado. O responsável pelos disparos foi Marcos Alves de Lima (PSDC), vereador do mesmo município. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o prefeito e o vereador brigaram por conta de uma cerca. Marcos Alves de Lima tem uma propriedade ao lado de um área da prefeitura e estaria tentando cercar o lote.

