Prefeito e outros 3 homens são presos por caça predatória e porte ilegal de arma em MT

Na inspeção na carroceria estavam duas pacas abatidas a tiros dentro de um saco plástico — (Foto: Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso)

Policiais encontraram quatro armas sem documentação e duas pacas abatidas na carroceria da caminhonete que o prefeito dirigia.

O prefeito de Nova Marilândia, a 261 km de Cuiabá, Juvenal Alexandre da Silva, de 73 anos, e outros três homens foram presos nessa quinta-feira (5) ao serem flagrados por caça predatória e porte ilegal de arma na zona rural do município.

Policiais do Batalhão Ambiental abordaram o grupo em uma barreira de fiscalização na estrada que dá acesso a Comunidade São Mateus. O prefeito dirigia uma caminhonete com três passageiros.

O G1 não conseguiu localizar a defesa do prefeito.

Os militares encontraram uma espingarda calibre 20, depois encontraram um revólver calibre 38, com seis munições intactas, um rifle calibre 22, com carregador municiado, com seis munições intactas e uma espingarda calibre 36 com uma munição intacta.

Prefeito de Nova Marilândia, a 261 km de Cuiabá, Juvenal Alexandre da Silva, de 73 anos, e outros três homens foram presos nessa quinta-feira (5) ao serem flagrados por caça predatória e porte ilegal de arma na zona rural do município — Foto: Prefeitura de Nova Marilândia/Divulgação

O prefeito, dono do revólver, alegou ter registro da arma, mas não tinha a documentação. Os homens não assumiram serem donos dos animais mortos.

Em nota, a Polícia Civil de Nova Marilândia, para onde o grupo foi levado, informou que eles foram presos em flagrante por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.

O prefeito e os outros três suspeitos foram interrogados e foram autuados em flagrante pelo crime ambiental de caça de animal silvestre e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que, por causa do flagrante, eles não tiveram direito à fiança.

