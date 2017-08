Prefeito e secretário são presos por uso de maquinário público em área particular, diz polícia

O prefeito de Jangada (MT), Edérzio de Jesus Mendes (PSDB), foi levado para a delegacia. Além dele, um secretário e mais dois funcionários da prefeitura foram detidos.

O prefeito de Jangada, a 82 km de Cuiabá, Edérzio de Jesus Mendes (PSDB), foi preso nesta quarta-feira (30) pelo uso indevido de maquinário público em uma área particular. De acordo com a Polícia Civil, uma pá carregadeira e uma patrola da prefeitura eram usadas há cerca de 30 dias num curtume no município de Acorizal, a 59 km de Cuiabá.

Além de Edérzio, o secretário de obras do município, Marcos Antônio Bernardino e dois funcionários da prefeitura também foram presos. O G1 não conseguiu localizar a defesa dos presos.

A prisão ocorreu após uma denúncia da Promotoria de Justiça de Rosário Oeste, a 133 km de Cuiabá. Os moradores teriam procurado a Justiça depois de pedir que o maquinário fosse usado em uma comunidade rural de Jangada, sem ser atendidos.

Em averiguações, a polícia confirmou que as máquinas estavam sendo desviadas para uso particular. No local, dois funcionários da prefeitura de Jagada trabalhavam no beneficiamento do curtume. Um deles alegou que trabalhava na área a mando do prefeito.

Os funcionários foram autuados e levados para a delegacia. Edérzio e o secretário de obras foram presos e devem prestar depoimento. As máquinas foram apreendidas e devem passar por perícia.

Fonte: G1.

