Prefeito e segurança particular são sequestrados e mortos na noite de sábado

O prefeito de Davinópolis (oeste do Maranhão), Ivanildo Paiva (PRB), e o segurança dele, ainda não identificado, foram assassinados na noite deste sábado (10). De acordo com postagem no perfil do prefeito no Facebook, Paiva foi vítima de sequestro quando estava em sua chácara no povoado Jussara, no distrito de Davinópolis.

Segundo a nota na rede social, o corpo do prefeito foi localizado por volta das 9h deste domingo (11), no povoado Mata Grande.

A mensagem detalha que o prefeito foi levado na própria caminhonete, a qual, mais tarde, foi localizada com manchas de sangue, nas proximidades do 50º Batalhão de Infantaria de Selva (50º BIS) em Imperatriz. A casa na chácara teria sido “revirada” e foram vistas manchas de sangue humano.

O inquérito sobre o assassinato está a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas. A polícia ainda não se manifestou sobre o caso.

Davinópolis fica no sudoeste do Maranhão e está localizada a 663 quilômetros da capital, São Luís.

