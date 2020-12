Prefeito eleito de Óbidos reduz número de secretarias em seu governo

As 12 secretarias do atual governo serão transformadas somente em 6 secretarias

… Jaime Silva fará uma mudança radical na estrutura administrativa de seu governo

O Prefeito eleito de Óbidos (PA), Jaime Silva (MDB) irá implementar uma mudança radical na estrutura administrativa que herdará do seu antecessor no cargo, Chico Alfaia (PL).

Por isso, a demora em oficializar os nomes que irão ocupar as 6 secretarias que ele pretende criar na sua gestão. Hoje são 12.

A reportagem apurou que uma das pastas a serem criadas será a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana.

O titular da secretaria terá sob o seu guarda-chuva organizacional 4 núcleos:

① Núcleo de Gestão de Políticas Ambientais e Ações Sustentáveis;

② Núcleo de Infraestrutura e Mobilidade Urbana;

③ Núcleo de Saneamento Básico, e

④ Núcleo de Gestão e Fiscalização de Obras Públicas.

Esse modelo administrativo deverá ser replicado nas demais pastas a serem criadas.

Com experiência de 2 mandatos de prefeito, Jaime Silva pretende com as mudanças diminuir o custo da paquidérmica máquina pública obidense, dotando-a de mais celeridade e excelência na prestação dos serviços à população.

