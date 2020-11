Prefeito eleito de Oriximiná comanda limpeza em ruas de escolas onde funcionaram seções

Santinhos de candidatos e outros materiais foram coletados durante a ação de limpeza que contou com a colaboração de apoiadores do delegado William Fonseca.

Prefeito eleito do município de Oriximiná, no oeste do Pará, nas eleições realizadas no domingo (15), delegado William Fonseca (PRTB) arregaçou as mangas na manhã desta segunda-feira (16) e comandou uma ação de limpeza em ruas de escolas onde funcionaram seções eleitorais.

Delegado Fonseca fez uma live na noite de domingo para agradecer aos eleitores pelos 13.277 obtidos nas urnas, 102 a mais que o segundo colocado Angelo Ferrari (PTB), em que prometeu limpar a sujeira que seus adversários fizeram nos pontos de votação. Milhares de santinhos haviam sido espalhados deixando calçadas e ruas sujas.

A ação de limpeza foi realizada na frente das escolas Padre José Nicolino, Adélia Figueira, Maria Queiroz, Iracema Givoni, entre outras. Após os locais serem varridos e o lixo coletado, o material foi transportado ao depósito de lixo de Oriximiná.

Para dar conta do recado, delegado Fonseca contou com a colaboração de apoiadores. Na ocasião, ele reafirmou que seu Governo será nas ruas, e que buscará sempre ouvir a população e fiscalizar as obras para que não haja desperdício de dinheiro público.



Foto: Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Por: Valdo Florenzano/Arquivo pessoal

