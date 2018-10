Prefeito em Mato Grosso renuncia ao cargo e vice assume

Luiz Carlos Nunes Castelo (PTB), renunciou ao cargo de prefeito de São José do Xingu (953 Km de Cuiabá). A informação foi confirmada pelo secretário de Administração, Ageu Oliveira Braga. Ele disse que o prefeito alegou motivos de saúde e protocolou uma carta de renúncia, ontem, na câmara de vereadores.

“Não sei dizer qual o problema de saúde dele, mas me disse que ao invés de tirar licença iria renunciar para não atrapalhar o município”, pontou o secretário.

Castelo tem 68 anos, é empresário e exercia seu primeiro mandato que terminaria em 2020. Com a renúncia, será empossado na sexta-feira, às 10h, o vice-prefeito Vandelei Soares (PR).

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: divulgação)

