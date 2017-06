Prefeito entrega a primeira licença ambiental de mineração emitida pelo município

“Primeira licença ambiental de mineração foi entregue pela Prefeitura de Novo Progresso”

O prefeito Ubiraci Soares (PSC) entregou a primeira licença ambiental emitida pela Secretaria de Meio Ambiente para mineração de ouro em Novo Progresso.

A secretaria municipal de meio ambiente expediu a primeira Licença de Operação para lavra e beneficiamento de Minério de Ouro por Lavra garimpeira no município, para a Cooperativa Mista de Exploração Mineral, Agropecuária e Colonizadora de Patrocínio-COOPA, a localização da atividade licenciada fica na comunidade do Carro Velho.

O secretário de Meio Ambiente, Juliano Simionato, ressaltou que o evento é um marco decisivo na história do município e destacou a importância do incentivo por parte do Prefeito Macarrão em apoiar este processo de legalização no município. “Esses licenciamentos vão gerar recursos para o município desenvolver projetos em defesa ao meio ambiente. Nosso objetivo é dar agilidade e fazer com que o requerente seja bem atendido em um curto espaço de tempo. Agradeço especialmente ao Prefeito por ter apoiado e incentivado nosso trabalho, como também nossa equipe formada por profissionais extremamente qualificados, direcionando da melhor forma possível esse processo”, disse.

O prefeito Ubiraci soares (Macarrão -PSC) lembrou que o “dia é histórico” e o licenciamento pelo município é mais um compromisso de campanha realizado. “Conseguimos trazer uma equipe para a Secretaria de Meio Ambiente ética e qualificada para desenvolver um grande trabalho. O município já poderia ter iniciado o licenciamento, mas acreditamos que faltou boa vontade dos gestores. “Nosso município está no caminho do desenvolvimento, as licenças emitidas para a mineração em Novo Progresso vai ajudar a alavancar a economia local” ,argumentou o Prefeito Macarrão.

A empresária e representante da Cooperativa Maria Jandira Rodrigues de Carvalho, recebeu a primeira licença e destacou a agilidade da emissão. “Recebi minha licença em curto espaço de tempo, lembrando que não tive nenhum problema e fui bem atendida com os esclarecimentos necessários pela equipe da Sema”, lembrou.

O secretario de meio ambiente Juliano Simionato disse que esta licença é uma conquista para o município de Novo Progresso, é possível trabalharem na legalidade e a SEMMA-NP está preparada para atender os que buscam a legalização do seu empreendimento. Sabemos que a economia de Novo Progresso gira 70% em torno da extração mineral, além de trabalharem dentro da legalidade, gerará mais emprego e renda para o município.

Segundo o secretário, a Cooperativa terá que cumprir várias condicionantes e considerações como a não degradação do meio ambiente, o menor consumo de insumos e a menor geração e efluentes e resíduos, portanto a menor geração de impactos ambientais.

O licenciamento é necessário para empreendimentos que utilizem recursos ambientais e que possam causar degradação ao meio ambiente, como nas categorias de agricultura,minério, pesca, indústrias, obras civis, empreendimentos de lazer e transporte.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...