Prefeito Macarrão consegue melhorias para segurança pública do Município

Em resposta a solicitação do Prefeito o Governo do estado enviou ao município de imediato Policiais Militares da Rotam da Capital do estado, para dar apoio a segurança publica do município. (Foto:Divulgação)



O Prefeito Municipal, Ubiraci Soares o Macarrão-PSC, na companhia do Deputado Hilton Aguiar, reuniram-se com autoridades do Governo do Estado do Pará e da Polícia Estadual para reivindicar soluções para o grave problema que atinge toda a sociedade progressense: o avanço alarmante da violência e criminalidade.

“A autoridade Municipal cobrou das autoridades Estaduais meios para fomentar e solucionar o problema”.

Em reunião no dia 05 de Junho , em Belém, o Prefeito reuniu-se com o Governador Simão Jatene (PSDB) e Secretário Estadual de Segurança Pública do Pará para pedir reforço do estado na segurança municipal, tudo isto após ao assalto na agencia lotérica da cidade.

Macarrão, aproveitou para apresentar uma série de reivindicações para solucionar ou minimizar os problemas de segurança pública pelos quais o Município vem passando.

Para o prefeito a população reclama com razão a cidade vem crescendo e a criminalidade aumentando, é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar além de ampliar a estrutura, o município tem sofrido nos últimos meses, associada ao crescente avanço do consumo de drogas e crimes de todas as espécies (furtos e homicídios, notadamente), a morosidade na conclusão dos inquéritos policiais (procedimento administrativo prévio, preparatório e necessário para a Ação Penal , bem como a indignação da população local com a ineficácia, descaso e a ausência de uma política de Segurança Publica eficaz por parte do Estado, em total descumprimento dos princípios constitucionais.

A atual gestão Municipal não mede esforços e empenho sendo que, após esses encontros, cobrou dos Agentes Públicos que busquem, usando todos os meios legais e possíveis, aumentar o número de policiais militares no Município para que, assim, seja melhorado o patrulhamento preventivo ostensivo, bem como a finalização dos inquéritos criminais com a prisão dos responsáveis.

Assim, com estas ações, o Prefeito, espera que o “grito de alerta” seja ouvido por todas as Autoridades Políticas e de Segurança Pública do Estado do Pará, recebendo a devida importância, consideração e atendimento dos seus justos pleitos, os quais visam a Paz, a Tranquilidade e Segurança da Comunidade progressense, com a efetiva adoção de medidas que venham solucionar ou, ao menos, minimizar os danos que o crescente número da criminalidade vem causando à comunidade local.

Duas equipes da ROTAM (Ronda Ostensiva Tática Motorizada) , estão no município, para ajudar na segurança, a ROTAM é formada por homens com foco de maior resistência entre os militares.

Segundo o Prefeito outras medidas junto ao Governo do Estado estão sendo planejadas para melhorar a segurança no município.

