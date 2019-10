Prefeito Macarrão decreta ponto facultativo no ‘Dia do Servidor Público’ em Novo Progresso

Dia do servidor público é nesta segunda-feira (28). (Foto:Divulgação)

Prefeito Macarrão decretou ponto facultativo no ‘Dia do Servidor Público’ em Novo Progresso.

O Prefeito Macarrão (PSC) de Novo Progresso, decretou ponto facultativo nas repartições públicas na segunda-feira (28), em virtude do “Dia do Servidor Público”.

Serão mantidos os serviços essenciais em cada pasta, fica a critério dos secretários os atendimentos e dispensas.

Na ocasião, o prefeito aproveitou para destacar a data em valorização ao trabalho de todos os servidores públicos em especiais de Novo Progresso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...