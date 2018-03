Prefeito Macarrão esta em Brasília na pauta “Flona Jamanxim e recursos para população Progresssense”

Com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população e a infra-estrutura da cidade de Novo Progresso, o prefeito Macarrão (PSC) viajou a Brasília, onde se encontra desde inicio da semana para se reunir com diversos parlamentares no Congresso Nacional. (Foto via WhatsApp)

No primeiro dia de sua passagem pela capital federal, Macarrão esteve no Gabinete da Deputada Julia Marinho (PSC-PA), onde solicitou empenho da parlamentar junto ao DNIT, para que seja liberado os recursos de construção das pontes laterias da Avenida Isaias Antunes, Orival Prazeres e a iluminação dos canteiros no perímetro urbano de Novo Progresso.

Flona Jamanxim

Nesta quarta-feira (14), o prefeito esteve em audiência na Casa Civil no Palácio do Planalto, em companhia de deputados paraenses e prefeitos da região, com objetivo de pleitear junto ao governo que vote em regime de urgência, urgentíssima o Projeto de Lei nº 8107/2017, que delimita a área da “Flona Jamanxim” e “UCs” na região de Novo Progresso. Para “Macarrão” somente após a definição destas áreas, o município poderá voltar a crescer e trará mais segurança para os moradores e investidores, este Projeto de Lei tem que ser deliberado e aprovado ainda este ano, comentou o Prefeito.

Participaram do encontro o Prefeito de Aveiros, Vilson Gonçalves, Valdinei Ferreira (Django) Prefeito de Trairão , Prefeito e Novo Progresso Macarrão (PSC), vice-prefeito de Novo Progresso Gelson Dill, Prefeito de Itaituba Valmir Clímaco, Vereador de Itaituba Luiz Sadek (Peninha), Roni Heck vereador do Distrito de Castelo dos Sonhos, Depu tado Estadual Eraldo Pimenta, Deputado Federal José Priante, Deputado Federal Francisco Chapadinha.

Macarrão(PSC) repassou ao Jornal Folha do Progresso que conseguiu junto ao deputado Joaquim Passarinho e Chapadinha duas emendas parlamentares ; R$ 1 milhão para Saúde [Chapadinha] e mais R$ 400 mil do deputado Joaquim Passarinho (PSD), os recursos serão investidos em melhorias na área da saúde da cidade de Novo Progresso, disse o prefeito.

Segundo Macarrão (PSC), a ida a Brasília é importante para garantir apoio dos parlamentares a destinação de recursos, que ajudarão a desenvolver vários projetos afim de transformar Novo Progresso em uma das principais cidades da região sudoeste do estado do Parrá.

