Prefeito Macarrão recebe equipamentos para combate a malária em Novo Progresso

Prefeito recebe Chave de uma camioneta nas mãos Deputado Hilton Aguiar

Nesta quarta-feira (07) o prefeito de Novo Progresso, Macarrão (PSC) esteve em Belém para receber do governador Simão Jatene e do secretário de Estado da Saúde, Vitor Mateus, equipamentos para o combate a malária.



O prefeito recebeu 2 microscópios, 3 motocicletas e 1 caminhonete.

A entrega dos equipamentos faz parte da primeira etapa do Plano de Ação de Combate à Malária.

O secretário de Saúde, Vitor Mateus, informou que os equipamentos recebidos vão garantir o fortalecimento da rede de serviços. “Estamos oportunizando o acesso em tempo hábil e adequado ao diagnóstico e tratamento da malária aos municípios com áreas de maior endemicidade. Dessa forma, a aplicação desse recurso deverá seguir o plano de investimento aprovado e a prestação de contas deve constar no relatório de gestão”, disse.

Quase R$ 2 milhões em equipamentos para o combate à malária no Pará foram distribuídos, nesta quarta-feira (7), em cerimônia no Palácio do Governo, em Belém. No total, 38 microscópios, 21 motocicletas e 9 caminhonetes foram entregues, pelo governador Simão Jatene, a representantes de 11 municípios beneficiados, de diferentes regiões do Pará.

O governador do Estado, Simão Jatene, se disse satisfeito por fazer o repasse de equipamentos, que vão ajudar no combate à malária e, mais ainda, em poder parabenizar os servidores pelo trabalho desempenhado. “O enfrentamento da saúde pública integra várias áreas, e o fundamental é evitar que as pessoas adoeçam. A área de endemias serve justamente para isso, para evitar o adoecimento. Graças a Deus nosso governo tem um programa de construção e modernização de hospitais e, em parceria com os municípios, de cuidar das pessoas para evitar as doenças. Estou feliz de ter aqui pessoas que nos ajudaram para isso, e hoje estamos aqui agradecendo. Feliz também por trazer esses novos recursos, mas principalmente, por reconhecer a dedicação e o trabalho dessas pessoas”, declarou o governador.

Para o prefeito Macarrão(PSC), os equipamentos possibilitarão o reforço das ações que já são realizadas para combate à doença em Novo Progresso. “O trabalho de nosso departamento de vigilância epidemiológica em Novo Progresso vem conseguindo bons números no combate a Malária, controle do Aedes aegypti, e do vetor flebotomíneo, inseto envolvido na transmissão das leishmanioses. A chegada desses equipamentos irá intensificar muitas de nossas ações em Novo Progresso, tanto na sede do município, quanto nas comunidades de nossa extensa zona rural. Essa importante parceria com o governo do Pará demonstra a sensibilidade do Governo Simão Jatene para, junto com os gestores municipais, trabalhar e proteger a população das doenças transmitidas pelo mosquito”, concluiu o prefeito.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informações Agencia Pará

