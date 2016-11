Prefeito Macarrão recepciona comitiva do 1º Estradeiro da Integração em Novo Progresso

Expedição saiu dia 16 de Alta Floresta rumo a Santarém/PA.

O Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão –PSC) na tarde desta quarta-feira (16) recepcionou a comitiva liderada pelo prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra de Araújo (Foto).

A expedição do 1º Estradeiro da Integração saiu da cidade de Alta Floresta no estado do Mato Grosso rumo a Santarém/PA.

O objetivo deste estradeiro é mostrar para o Governo do Estado e para o Governo Federal a real situação da logística de transporte da produção agrícola do extremo norte de Mato Grosso.

O estradeiro acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro e conta com o apoio do setor produtivo, Sindicatos Rurais, do vice-governador de Mato Grosso, Carlos Favaro, da bancada federal de Mato Grosso – deputados e senadores, empresários e segmentos organizados de Alta Floresta.

Serão percorridos mais de 1.200 quilômetros. A ação também terá o objetivo de mostrar as deficiências dos trechos com e sem asfalto da BR-163, e cobrar dos nossos governantes melhorias na infraestrutura rodoviária para garantir a integração comercial do setor produtivo com outras regiões do país.

Na oportunidade o Prefeito de Novo Progresso foi entrevistado por uma equipe de televisão daquele estado e disse que estar junto como o movimento e que o município é parceiro para conquistar melhorias para nossa região.

A caravana saiu de Novo Progresso no início desta quinta-feira (17), e deverá percorrer 372 Km até Miritituba, distrito do município de Itaituba, para visitar as instalações da BUNGE – uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do Brasil. A viagem segue por mais 317 Km até Santarém/PA, onde a comitiva pernoitará.

No último dia, sexta-feira (18/11), o prefeito Asiel Bezerra de Araújo e demais autoridades visitaram as instalações da Cargill – que é uma das principais empresas de produção e processamento de alimentos no Brasil e no exterior, e encerrarão o 1º Estradeiro da Integração com uma visita ao Porto de Santarém.

O 1º Estradeiro da Integração vai resultar em um relatório técnico detalhado sobre as condições de infraestrutura rodoviária identificada pela expedição. Este documento será entregue ao Governo de Mato Grosso e ao Governo Federal, como forma de cobrar uma ação para solucionar os problemas da logística de transporte para o escoamento da produção agrícola.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

