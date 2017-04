Prefeito Macarrão vai à Belém em busca de recursos para Novo Progresso

O Prefeito e primeira dama (secretário ação social),estão na capital do estado em busca de recursos para Novo Progresso.

O acompanhamento de projetos já encaminhados e a busca de novas emendas para Novo Progresso foi o motivo da viagem do prefeito Macarrão e da secretária municipal de Ação Social Michelly Meuchi, à Belém nesta semana. Os representantes de Novo Progresso embarcaram na quarta-feira (19), e pretendem retornar na semana que vem – a data não foi divulgada.

Em sua primeira viagem oficial [após tomar posse] à capital do estado, o Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), esta fazendo uma verdadeira peregrinação nos gabinetes dos parlamentares paraenses.

A visita tem como objetivo, buscar apoio junto ao governo e aos parlamentares, para que possam alocar emendas e recursos em diversas áreas de nosso município.

Em apenas um dia o Prefeito visitou o vice-governador Zequinha Marinho, o Deputado Estadual Airton Faleiro e tratou com empresa responsável para executar a obra do Hospital onde o recurso já esta locado. Macarrão esteve com a Deputada Federal Julia Marinho (PSC), onde obteve a garantia de 800 mil reais em recursos que serão disponibilizados ao município através de emenda parlamentar; R$200 mil reais Asfalto, R$300mil reais para educação e R$200 mil reais para investimento na saúde.

A agenda do Prefeito continua em Belém, segue na semana, onde ainda irá visitar outros parlamentares além do Governo Estadual em busca de liberação de projetos para futuros investimentos nas áreas da Educação Saúde e Infra Estrutura do Município.

Conforme anunciou Macarrão, a escola técnica, hospital Municipal e recursos para pavimentação recuperação de ruas e vicinais são as prioridades do município neste momento.

“Objetivo da viagem é visitar o Governo para tratar das demandas do município, Gabinetes de Deputados, a fim de captar recursos para Agricultura, Saúde, Obras, Esportes, Habitação, entre outros”,disse o prefeito.

O prefeito Ubiraci Soares (PSC) destacou a importância da viagem à Capital.

“Temos que ser ágeis na busca por recursos para Novo Progresso. Nossa Administração está focada no desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Temos muitos projetos para que sejam executados, é preciso que se busquem recursos junto ao Governo ou através de Emendas Parlamentares”, destacou Macarrão.

