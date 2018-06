Prefeito Macarrão visita Fazenda “Estância Medianeira” pioneira no plantio de milho e Soja no Município.

Prefeito Municipal Sr. Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), juntamente com o secretario de Meio Ambiente Juliano Simionato, fizeram uma visita na Fazenda Estância Medianeira, para ver de perto o manuseio na colheita de milho, e assim também estreitando os laços de amizade com o Proprietário Sr. João Piran.

A fazenda é pioneira também em investimentos de armazém e secador de grãos, criando assim diversas vagas de emprego, logo cogitando a possibilidades de vários outros investimentos da linha de produção deste ramo de atividade.

Macarrão acompanhou o início da colheita da safra 2018, podendo ver de perto a realidade do agronegócio no município de Novo Progresso.

A colheita da safrinha (milho) está iniciando em Novo Progresso, com a abertura do sol e o terreno firme, as máquinas trabalha sem maiores problemas, transtornos e sem perda de tempo.

A produtividade nas áreas da fazenda “Estância Medianeira”, por exemplo, é altamente satisfatória e a empresa está investindo em novas tecnologias para aumentar a produtividade.

Os produtor rural “João Piran” explicou as autoridades que têm buscado serviços de consultoria, assistência técnica, pesquisa e a inserção de tecnologia para melhorar a produtividade e a rentabilidade na propriedade, disse. Com uma área cultivada de 750 hectares a fazenda está colhendo a safrinha com expectativa de excelente resultado.

Leia Também:Safra nova tem avanço com mais área de soja e promete em Novo Progresso

Em Novo Progresso a produção de grãos começa a fazer parte como uma das principais bases da economia do município, fator que vai se potencializando aos poucos por meio da instalação de empresas de máquinas, equipamentos, insumos agrícolas, assistência técnica e a instalação de silos, armazéns e secadores em diversas regiões estratégicas da cidade. Essa evolução tem fomentado a geração de renda e muitos empregos.

O secretário de meio ambiente Juliano Simionato, ressaltou que a secretaria está aberta aos produtores e o que for de competência da SEMAN/NP , a secretaria trabalha com agilidade para poder acelerar os processos em favor do desenvolvimento do município, os licenciamentos são analisados de forma rápida, no caso do produtor rural já estão procurando a secretaria e dando entrada na LAR (Licenciamento Ambiental Rural), argumentou. Vale lembrar que a produção de grãos nas áreas brancas é permitido por lei.

Um dos principais desafios para a Prefeitura Municipal de Novo Progresso é a captação de recursos para melhorar os acessos as vicinais, para poder contribuir com o fortalecimento e consolidação do setor produtivo.

Macarrão disse que é preciso de pesados investimentos em infraestrutura rural, como a recuperação de estradas, construção de pontes, galerias, bueiros de concreto, corte de serras e o alinhamento das vias interioranas com a eliminação de curvas perigosas, o município vai ter que fazer sua parte,declarou o prefeito.

O agronegócio está crescendo em Novo Progresso e região, novos investimentos estão sendo feitos no sentido de aumentar as áreas plantadas, este novo desafio vai ter a prefeitura como parceiro, finalizou Macarrão.

