Prefeito perde reeleição e instala o caos no município de Placas

“Após a derrota humilhante nas últimas eleições, o prefeito Leonir Gauchão resolve se vingar do povo humilde do município de Placas, e de forma radical e autoritária implantou um verdadeiro caos generalizado contra o funcionalismo público e a população”.

Movido por uma ira irracional, o Prefeito derrotado de Placas resolve destilar todo seu arsenal mortífero contra o povo do Município. Exemplo mais que comprovado, são os cortes de verbas e dos vencimentos dos funcionários públicos municipais, que inclusive estão sem ver a cor do dinheiro há meses.

Tem gente que não aguenta tanta pressão e resolve botar a boca no trombone, ou seja, denunciar que estão vivendo um caos sem precedentes em toda a história do município de Placas. O que se sabe, é que após a derrota humilhante diante da candidata Raquel Brandão, nas eleições de outubro deste ano, o Prefeito parece que perdeu o controle de suas faculdades morais e mentais, está vendo inimigos por todo lado e consequentemente destilando sua ira pelos quatro cantos do Município.

Nestes últimos dias de seu desgoverno, Leonir Gauchão resolve arbitrariamente demitir inclusive quem realmente presta serviços à população, como aconteceu na Secretaria de Saúde, onde o Dr. Tudor, que leva o sacerdócio da medicina a sério, foi ameaçado com a demissão. Uma decisão autoritária, que causou pânico principalmente nas pessoas mais carentes do Município, que precisam de atendimento médico com urgência.

FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS EM PÂNICO: O que todos temiam aconteceu; o prefeito derrotado Leonir Gauchão agiu como autêntico emissário do mal, fazendo com que os funcionários temporários da Prefeitura se sentissem como se estivessem fervendo em um caldeirão de torturas. O fantasma da demissão ronda suas famílias, a dúvida quanto ao amanhã que pode fazer aumentar cada vez mais o número de pais de famílias desempregados, bate a porta das vítimas inocentes do prefeito Leonir Gauchão. Caos total.

PREFEITO INADIMPLENTE: Como se não bastasse tamanha falta de caráter, Leonir Gauchão ainda estende seus desmandos administrativos aos cofres municipais. Desde que recebeu a notícia de sua derrota eleitoral, Leonir Gauchão, o carrasco do povo de Placas e inimigo número Um da população, impôs sua ditadura também às finanças públicas. Leonir Gauchão não está pagando o empréstimo consignado no Basa (Banco da Amazônia), feitos em nome dos funcionários da Prefeitura, uma autêntica intervenção fora da lei, uma apropriação indébita, configurada como roubo explícito, pois o valor é descontado no contra-cheque dos indefesos funcionários públicos, porém, o dinheiro não é repassado ao Banco.

SUCATEAMENTO TOTAL: O prefeito derrotado Leonir Gauchão aprontou a mais hedionda das desventuras; deixou como herança maldita máquinas e equipamentos da Prefeitura sucateados. Os entulhos de ferro velhos se acumulam no pátio da Prefeitura, se transformando em um paraíso para mosquitos da dengue, ratos e animais peçonhentos.

A sujeira metálica é tanta, que nem mesmo os ratos querem mais fazer ninho no local. Um verdadeiro raio-x do desgoverno de Leonir Gauchão, que em quatro anos relegou o povo de Placas a um patamar bastante inferior.

Imagens colhidas por populares indignados mostram que nesses quatro anos à frente do governo municipal, arquitetou peças dignas de figurar em processo do Ministério Público Estadual e com motivos de sobra para entrar no julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

A sucataria em que Leonir Gauchão transformou máquinas e equipamentos é de uma irregularidade surrealista. Mostra como o Prefeito derrotado tratava com a coisa pública, sem nenhum cuidado e com desmazelo e negligência total. Uma vergonha.

Como se não bastasse tanto despreparo, o transporte escolar é outra equação que Leonir não quis resolver. A educação pública no Município recebe nota zero. E ainda tem o atropelo administrativo, proporcionado pelo Secretário de Educação, que na base da força e da pressão, ele tenta reduzir os meses do ano letivo, prejudicando sensivelmente os alunos. Uma atitude que se for levada a efeito, revela uma verdadeira falta de noção do Prefeito e seu Secretário.

USURPADOR DO ERÁRIO PÚBLICO: Assim o prefeito derrotado Leonir Gauchão, de Placas, está sendo conhecido na região. Segundo informações, o Prefeito pegou 500 mil reais, emprestados a juros de um empresário e deixou o ponto comercial da empresa Agrorural penhorado. Fontes seguras informaram que Leonir Gauchão vai começar a sacar esse dinheiro a partir desta segunda-feira, na parcela do FPM, na tentativa desesperada de salvar seu ponto comercial, deixando pais de famílias e funcionários públicos municipais sem salários.

Os vereadores de Placas já estão se articulando.O objetivo é um só, fazer com que Leonir Gauchão e seus comandados façam justiça e deixam de perseguir os funcionários públicos placaenses.

EXCLUSIVO: LISTA NEGRA REVELA OS CREDORES DO PREFEITO DERROTADO LEONIR GAUCHÃO. AÇÕES NA JUSTIÇA, TCM E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÃO SENDO FEITAS NO MUNICÍPIO PARA BLOQUEAR OS BENS E RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO PREFEITO. ENQUANTO ISSO, OS CREDORES ESPERAM PARA RECEBER O QUE A PREFEITURA ESTÁ LHES DEVENDO: CONFIRA A LISTA:

Valdeir Nicolodi- ME R$ 2.596.289,88

T.N Hermes- ME R$ 829.480,10

N. Hermes Comércio- ME R$ 504.457,95

Ezequiel Ribeiro R$ 160.209,30

Ezequiel Ribeiro (locutor) R$ 138.163,00

Santo Pereira de Oliveira R$ 37.440,00

