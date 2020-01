Prefeito prorroga recesso de fim de ano

(Foto:Arquivo)- O prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (Macarrão-PSC) , decretou recesso municipal para mais 46 dias, alegando poucas demandas das atividades administrativas neste período. O anterior foi decretado em 10 de Dezembro até 31 de 2019.

O recesso ocorre do dia 02 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2020.

A decisão foi publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 02 de Janeiro.

Apesar do recesso, serviços essenciais continuarão em funcionamento no município, como escola, saneamento e saúde.

Leia Decreto;

