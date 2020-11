Prefeito publica decreto de medidas que devem ser seguidas para transição de Governo

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira(26) o Decreto Municipal nº. 058/2020 -GPM/NP que dispõe sobre a transição de Governo Municipal, constitui formalmente a Comissão Administrativa de Transição de Mandato -CATM e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Ubiraci Soares Silva, Prefeito Municipal de Novo Progresso/PA, publicou o decreto com uma série de medidas que devem ser adotadas pelas secretarias, assessorias, procuradoria-geral, controladoria-geral e todos os demais ordenadores de despesas tendo em vista a transição de Governo – Objetivo é que os dados fundamentais sejam transferidos para facilitar o desenvolvimento dos programas, projetos e ações do candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal e com isso seja preservado a continuidade dos serviços públicos visando os interesses da população

As medidas têm o objetivo de possibilitar que a equipe de transição que deverá ser nomeada por decreto possa inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Municipal e preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editados imediatamente após a posse. Leia o decreto nº 058/2020 clique AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...