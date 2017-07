Prefeito troca de Secretario em Novo Progresso

Eloido Bertollo (PR) é a primeira baixa no Primeiro Escalão da Prefeitura de Novo Progresso neste governo. A nota oficial explica que o motivo da saída se deve a ajustes na administração e redirecionamento de metas de governo; e conclui com elogios e agradecimentos.

Na manhã desta terça-feira(18) em solenidade no gabinete do Prefeito Macarrão (PSC) , foi oficializado a primeira troca de secretario de sua gestão (Foto Divulgação WhatsApp).

