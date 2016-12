Prefeito, vice-prefeito e 15 vereadores eleitos são diplomados em Alenquer

(Foto Reprotução TV Tapajós)-A diplomação do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores eleitos nas Eleições 2016 no município de Alenquer, no oeste do Pará, ocorreu na sexta-feira (17) pela Justiça Eleitoral. A solenidade foi realizada na Câmara de Vereadores e reuniu várias autoridades e familiares dos políticos. Os eleitos tomam posse dia 1° de janeiro de 2017.

O ato de diplomação foi feito pelo Juiz Sidney Pomar Falcão, titular da 21º zona Eleitoral de Alenquer e Curuá. Foram diplomados 15 vereadores, o prefeito eleito, Juraci Sousa (PPS) e o vice-prefeito eleito, Josino Costa (PP). O prefeito eleito, Juraci Sousa obteve 12.007 votos, o que corresponde a 51,24% dos votos válidos apurados.

De acordo com o TRE, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A cerimônia ocorre após terminado o pleito, apurados os votos e passado o prazo de questionamento da validade das candidaturas.

Veja lista de vereadores eleitos diplomados:

