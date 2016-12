Prefeito, vice-prefeito e 21 vereadores eleitos são diplomados em Santarém

(Nélio Aguiar (DEM) e José Maria Tapajós (PR)Foto G1) – A Justiça Eleitoral realizou na tarde desta quinta-feira (15), a diplomação do prefeito, vice-prefeito, e dos vereadores eleitos nas Eleições 2016 em Santarém, no oeste do Pará. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores e reuniu várias autoridades, familiares e amigos dos políticos. Os eleitos tomam posse no dia 1° de janeiro de 2017.

A cerimônia foi presidida pelo Juiz Valdeir Salviano da Costa, titular da 20ª zona eleitoral de Santarém. Foram diplomados 21 vereadores, o prefeito eleito, Nélio Aguiar (DEM) e o vice-prefeito eleito, José Maria Tapajós (PR). Dos 21 parlamentares, onze continuarão no cargo, pois foram reeleitos em outubro. Outros 10 vão assumir a Câmara pela primeira vez.

Durante pronunciamento, o prefeito eleito, Nélio Aguiar (DEM) fez um agradecimento aos 96.034 mil votos conquistados no pleito de outubro, o que corresponde a 54,85% dos votos válidos. Aguiar também destacou as prioridades e os desafios no seu governo a partir de janeiro e disse ainda que fará um trabalho coletivo, com transparência e voltado aos anseios da população. Nélio também mencionou a situação da crise econômica no país e que espera contar com o apoio de todos em sua gestão, inclusive dos vereadores.

Nélio Aguiar tem 47 anos, é médico e concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito. Ele tem 10 anos na vida política e já atuou como, vereador e deputado estadual. Aguiar também foi secretário de planejamento do governo atual. Nestas eleições, o médico teve apoio dos partidos PDT, PMDB, PPS, PHS,PSD, PMB, PR.

O pescador Jandeílson Pereira (PSDB) foi o vereador mais votado em Santarém, com 4.785 votos, representando 2,77% dos votos válidos. O candidato eleito é natural de Santarém e estava a frente da Colônia de Pescadores Z-20, na função de presidente da classe dos pescadores. Jandeílson vai exercer seu primeiro mandato na Câmara.

A pedagoga Maria José Maia (DEM), foi a única mulher eleita na Câmara e a terceira vereadora mais votada nas eleições municipais, com 4.038 votos, 2,33% dos votos válidos. Ela foi vice-prefeita de Von nas eleições de 2012 e agora passa a representar as mulheres no plénário da Câmara a partir de 2017.

De acordo com o TRE, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A cerimônia acontece após terminado o pleito, apurados os votos e passado o prazo de questionamento da validade das candidaturas.

Confira os vereadores diplomados

Jandeílson (PSDB)

Ney Santana (PSDB)

Maria José (DEM)

Alysson Pontes (PSD)

Reginaldo Campos (PSC)

Júnior Tapajós (PR)

Antônio Rocha (PMDB)

Silvio Amorim (PSL)

Chiquinho da Umes (PSDB)

Henderson Pinto (DEM)

Tadeu Cunha (DEM)

Silvio Neto (PTB)

Delegado Jardel (PTN)

Emir Aguiar (PTN)

André do Raio X (PSDC)

Didi Feleol (PDT

Ronan Liberal Jr. (PMDB)

Valdir Matias Jr. (PV)

Alaércio Drogamil (PRP)

Gaúcho (PSB)

Dayan Serique (PPS)

