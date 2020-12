Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Óbidos, no PA, são diplomados pela Justiça

Juiz Clemilton Salomão com prefeito eleito Jaime Silva, vice-prefeito Lindomar Marinho e vereadores de Óbidos na cerimônia de diplomação dos eleitos — Foto: AD Produtora/Divulgação

A cerimônia de diplomação contou com a presença de todos os eleitos e seguiu rigorosamente os protocolos sanitários.

Uma cerimônia no Fórum da Comarca de Óbidos, no oeste do Pará, foi realizada na manhã desta sexta-feira (11), para diplomação dos eleitos no pleito de 15 de novembro deste ano.

Presidida pelo juiz Clemiton Salomão, a cerimônia de diplomação é um rito obrigatório que precede a posse dos eleitos. O evento ocorreu com público restrito para seguir os protocolos sanitários recomendados pelos órgãos de saúde para prevenção da Covid-19.

Jaime Silva (MDB) e Lindomar Marinho (PSD) foram diplomados prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Também foram diplomados os 13 vereadores entre eleitos e reeleitos para o mandato de quatro anos:

Agostinho do Curumu (MDB)

Carlinhos Guimarães (MDB)

Chico Barbabo (PL)

Erneisson Aquino (PSC)

Irmão Negão (PSC)

Isamarc Soares (PSDB)

Jalico Aquino (PL)

Marcos Marinho (PSD)

Mario do Mingote (MDB)

Nael Vasconcelos (Podemos)

Rylder Afonso (PSD)

Robson Sousa (PSD)

Rubinho Sousa (PL)

Novo gestor

Jaime Silva, prefeito eleito de Óbidos, no oeste do Pará — Foto: AD Produtora/Divulgação

O prefeito eleito Jaime Silva obteve em 15 de novembro com 41,14% dos votos válidos. No dia 1º de janeiro de 2021 ele deve receber a faixa de prefeito do atual gestor Chico Alfaia (PL).

A estrutura da máquina administrativa deve passar por reforma. Jaime Silva já manifestou o desejo de diminuir pela metade o número atual de secretarias (12), para cortar gastos e ter mais recursos para investir em obras e serviços para a população.

