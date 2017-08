Prefeito visita obras do Frigorífico Redentor

O prefeito Ubiraci Soares (PSC) acompanhado do secretário de Meio Ambiente Juliano Simionato, secretária de Ind. Comércio e Trânsito Gisela Brigman, secretário de Agricultura João Borges e alguns empresários do município, visitaram nesta tarde (18) de Agosto as obras de reforma e ampliação do frigorífico Redentor, antigo Frigorífico Novo Progresso.

Macarrão colocou o Executivo à disposição que for necessário para auxiliar o crescimento da empresa principalmente no apoio a geração de empregos.

O espaço está sendo reformado e ampliado com alta tecnologia e qualidade, os produtos daqui poderão levar o nome de Novo Progresso para todo os estados e outros países”, disse o prefeito.

A Frigorífico Redentor está localizado a 25 km de distância da sede do município na rodovia Br 163 Cuiaba/Santarém as margens esquerda no Km 1110, a construção iniciou-se no ano de 2011 e finalizou em 2015 aonde funcionou por 01 (um) ano e paralisou as atividades, o grupo Redentor comprou e está fazendo as reformas necessárias e ampliação do mesmo para iniciar as atividades.

As obras estão sendo executadas pela empresa Conjucel Construtora, estará pronta em 90 dias, segundo o responsável da empresa Sr. Marcos que estava acompanhando a comitiva, o Frigorífico terá capacidade de abate de 500 bovinos dia, gerando em torno de 500 empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva, voltando a estimular a economia local com emprego e renda para a população. Assim que concluído as obras e todas as licenças necessárias para operação do Frigorífico estiverem emitidas, iniciará o processo de contratação de funcionários para iniciar as atividades da empresa no município.

Fonte/Fotos: Redação Jornal Folha do Progresso

