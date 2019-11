Prefeito vistoria obras de pavimentação

Prefeito Macarrão vistoria obras de pavimentação do Bairro Vista Alegre em Novo Progresso.\(Fotos:Wesley Samuel)

O prefeito da cidade de Novo Progresso, Ubiraci Soares (Macarrão -PSC),visitou na manhã desta terça-feira(26),as obras de pavimentação asfáltica do Bairro Vista Alegre. Sonho antigo de centenas de famílias, este é mais compromisso de campanha que começa a ser resgatado pela atual gestão. Os recursos para a execução da obra são provenientes do Programa do Governo do Estado em parceria com a China e na Frente com contrapartida da prefeitura.

“A prefeitura trabalha de forma ágil e logo teremos mais estas importantes obras entregues à população. Será mais um compromisso de campanha resgatado pela atual administração que se somará a tantas outras obras já feitas e que ainda virão para a comunidade”, lembra o Prefeito Macarrão.

