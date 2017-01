Prefeitos amazônicos tomam posse com desafios nas áreas de gestão, saúde e segurança

(Foto Emanuel Pinheiro prefeito de Cuiabá) -O novo prefeito de Cuiabá, no Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, e o vice, Niuam Ribeiro, tomaram posse em cerimônia no Centro de Eventos do Pantanal. No discurso, o prefeito afirmou que vai assegurar a rapidez no atendimento à saúde, com médicos, remédios e equipamentos funcionando.

Reeleito, Carlos Amastha assumiu o governo de Palmas, no Tocantins, pela segunda vez, com a vice Cinthia Ribeiro, e os 19 vereadores que irão compor o Legislativo Municipal. Ele garantiu que vai dar continuidade a programas e projetos iniciados no primeiro mandato. Amastha é investigado pela Operação Nosotros, da Polícia Federal, que apura suposta fraude envolvendo o processo de licitação para construção do sistema de transporte BRT de Palmas.

Também tomaram posse nesse domingo o prefeito de São Luís, no Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior e o vice-prefeito, Júlio Pinheiro. A chapa foi reeleita com mais de 285 mil votos. A cerimônia foi no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Na ocasião, tomaram posse também os 31 vereadores eleitos em São Luís. O prefeito anunciou mudanças na nova gestão para equilíbrio das contas públicas, como uso consciente de água e energia elétrica e redução de contratos de aluguel.

A posse do prefeito reeleito Clécio Luís, da Rede, foi em uma cerimônia ontem à noite na Câmara Municipal de Macapá. Além dele, também tomou posse Telma Nery, do DEM, que assume o cargo pela primeira vez de vice-prefeita. Clécio faturou 61% dos votos dos macapaenses.

Em Rio Branco, no Acre, a posse do prefeito reeleito, Marcus Alexandre, da vice-prefeita, Socorro Néri, e dos 17 vereadores eleitos em 2016, foi à tarde. A cerimônia ocorreu no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre.

O Teatro Amazonas foi o local escolhido para a cerimônia de posse de Arthur Virgílio, pela terceira vez no comando da prefeitura de Manaus. Virgílio e o vice-prefeito Marcos Rotta, do PMDB, foram empossados no final da tarde desse domingo após a solenidade que deu posse aos 41 vereadores. Segundo o prefeito, a construção do BRT será prioridade nos quatro anos da gestão. Video

A posse do novo prefeito de Porto Velho, em Rondônia, Hildon Chaves, foi no auditório de uma faculdade particular da cidade, durante a tarde. Hildon Chaves prometeu melhorias na área da saúde como implantar sistema de atendimento 24 horas, em especial nas Unidades Básicas de Saúde.

A cerimônia de posse do prefeito reeleito de Belém, Zenaldo Coutinho, e do novo vice Orlando Reis, foi no início da noite. Durante o discurso, o prefeito citou a criminalidade como um problema da cidade e revelou que para vencer o império da violência é preciso construir uma cultura de paz. Zenaldo teve a candidatura cassada, acusado abuso de poder político e econômico. Ele recorreu da sentença e o caso corre na Justiça Eleitoral.

E mais uma vez na prefeitura de Boa Vista, Teresa Surita e o vice Arthur Henrique tomaram posse logo de manhã, em uma faculdade, na zona leste da cidade. Surita foi a única mulher eleita no primeiro turno das eleições de 2016 e candidata mais votada entre as capitais brasileiras, com quase 80% dos votos.

Por EBC

