Prefeitos e parlamentares discutem demandas do PA

A I Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses reuniu ontem, no Hangar-Centro de Convenções da Amazônia, prefeitos, vereadores, deputados e outros membros do cenário político de todas as regiões do Estado para discutir as demandas dos municípios e criar um diálogo entre os prefeitos e os parlamentares federais e estaduais.

“A intenção é que a marcha ocorra todos os anos, para manter esse diálogo constante entre o Legislativo e o Executivo”, informa Xarão Leão, presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep). “Um dia de muito trabalho e bastante compromisso”.

Representando a bancada federal durante o evento, o deputado federal Lúcio Vale (PR) acredita que a parceria entre os 2 poderes é fundamental. “É essa articulação que vai dar musculatura às reivindicações do Estado junto aos ministérios da República”, afirma. O coordenador da frente municipal da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado estadual João Chamon (PMDB), também esteve presente e via com otimismo as negociações que seriam feitas durante a marcha. “Eu vejo cada evento desse como um passo à frente na relação e na união dos municípios paraenses”, comenta.

REUNIÃO

A reunião, que durou o dia inteiro, teve 2 momentos. O primeiro foi destinado à apresentação das demandas das associações dos municípios e consórcio regional e ao pronunciamento da bancada federal. A presidente do Consórcio Integrado de Municípios Paraenses (Coimp) Raimunda Araújo, por exemplo, destacou as finalização de obras inacabadas de creches nos municípios do norte do Pará e restauração das vias de acesso das zonas rurais e praieiras aos municípios. “As demandas são muitas e necessárias. Só juntos e unidos faremos a diferença”, explica.

Os temas discutidos foram, principalmente, focados em infraestrutura, como o retorno do Programa Asfalto nas Cidades, e educação, como a proposta de criação da Universidade Estadual do Marajó.

