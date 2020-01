Prefeitura abre concurso público com 62 vagas em Colíder (MT)

Processo oferece vagas com ganhos de até R$ 1.250,00 a R$ 6.499,29 . As inscrições começaram na segunda-feira (20).

A Prefeitura de Colíder, a 648 km de Cuiabá, abriu concurso público para preencher 62 vagas no município. Os salários variam de R$ 1.250 a R$ 6.499,29.

As inscrições começaram nessa segunda-feira (20) e poderão ser feitas até o dia 30 de janeiro, no site do organizador do concurso. Há três vagas de professor de educação infantil reservadas para deficientes.

As oportunidades são para o ensino médio ao nível superior.

As vagas para o nível médio são para apoio administrativo educacional – manutenção da infraestrutura (limpeza) e nutrição escolar (cozinheira), agente de combate a endemias, agentes comunitários de saúde.

Já para nível superior, há vagas para advogado, controlador interno, enfermeiro, farmacêutico, professor de educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, professor de português e/ou letras e matemática.

Inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 100 para as vagas de nível superior e de R$ 70 para o nível médio.

Pessoas desempregadas, de baixa renda familiar de até três salários mínimos por família e doadores de sangue poderão pedir isenção da taxa de inscrição.

A seleção será realizada mediante prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos prevista para o dia 16 de fevereiro.

A convocação para está prevista para 30 dias após a publicação do edital.

Serviço:

Processo seletivo – Prefeitura de Colíder

Vagas: 62 temporárias mais cadastro de reserva

Escolaridade: Médio e superior

Inscrições: 20 de janeiro a 30 de janeiro de 2020

Taxa: R$ 70 (médio); R$ 100 (superior)

Inscrição pela internet

21/01/2020

