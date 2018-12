Prefeitura abre processo seletivo com mais de 600 vagas para professores

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As oportunidades também alcançam professores de educação infantil. As remunerações variam entre R$ 1.227,68 a R$ 2.455,35, os novos servidores cumprirão jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

A prefeitura de Itacoatiara, estado do Amazonas, abre processo seletivo com 632 vagas para professores. O objetivo da seleção é a contratação imediata de profissionais com habilitação em pedagogia para atuarem na rede municipal de ensino, das escolas nas áreas urbana e rural.

No total serão ofertadas 632 vagas para professores que deverão trabalhar no ano letivo 2019. Vencimentos de até R$ 2.455,35. (Foto: Divulgação/AM)

