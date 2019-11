Prefeitura amplia e recupera pista do aeroporto de Novo Progresso

(Foto:ascom Prefeitura)- As obras de recuperação e ampliação da pista do aeroporto de Novo Progresso foram concluídas nesta semana.

Pista foi ampliada para 970 metros.

A pista que não é pavimentada estava danificada e sem conservação complicava os voos – pilotos reclamavam da situação.

Com interferência da Prefeitura através da Secretaria de Obras foi possível a recuperação com objetivo a implantação de vôos regulares no município, além de operar com aviação geral.

Segundo o Prefeito Macarrão de Novo Progresso, a pista foi ampliada de 600 metros para 970 metros , melhorando as condições para os usuários em Novo Progresso. “Nossa parte fizemos com parceria do Senhor João Piran que nos cedeu o cascalho de boa qualidade, agora estamos trabalhando junto ao governo e federal para pavimentar a pista para que muito em breve possamos garantir aos moradores de Novo Progresso e região um aeroporto com vôos comerciais de passageiros por aeronave, o que possibilitará ainda mais investimentos em nosso município”, destacou o Prefeito.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...