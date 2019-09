Prefeitura Ananindeua abre concurso público com 50 vagas para Guarda Municipal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Mais informações consultar no site da organizadora .

As demais etapas serão realizadas nas datas indicadas no cronograma.

A prova objetiva será aplicada no dia 1 de dezembro de 2019, em local horário a serem divulgados no edital de homologação das Inscrições.

As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site oficial da organizadora CETAP no período de 5 de setembro a 18 de outubro de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Ainda segundo a publicação, são 50 vagas gerais (40 para o sexo masculino e 10 para o feminino), o certame contará com a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Ananindeua, no Pará, divulgou o edital n.º 001/2019 referente a abertura do seu mais novo concurso público, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Guarda Civil Municipal. O Concurso será executado pelo CETAP e o requisito básico de escolaridade para concorrer a uma das vagas é o ensino médio completo.

